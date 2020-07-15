Tekirdağ'da 15 Temmuz programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Tekirdağ'da program düzenlendi.

Tekirdağ Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Süleymanpaşa sahil dolgu alanda anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlere dua edilerek devam etti. Daha sonra alanı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'nın 'Ulusa Sesleniş' konuşmasını dinledi. Programda korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe ve maske konusunda zaman zaman vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı. Programda 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde çekilen fotoğraflar ve videolarda slayt şeklinde dev ekranlardan vatandaşlara izletildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel programda yaptığı açıklamasında, "Tam 4 yıl önce bugün 15 Temmuz akşamı Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Romanıyla bu büyük millet geride bıraktığı tüm gemileri yakarak ya istiklal ya ölüm demiştir. Milletimiz 15 Temmuz akşamı kendisini ve kendisinden sonra gelecek nesiller için bir varoluş mücadelesine girmiştir. FETÖ'cü asker kıyafetleri giymiş vatan hainlerinin yaptığı darbe girişimi aslında büyük çerçeveden bakıldığında bu toprak üstünde hesap yapanların istila girişimi olmuştur" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise, "Tüm dünya şunu bilmelidir ki büyük Türk Milleti nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları 15 Temmuz'da olduğu gibi daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir" diye konuştu.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ise kürsüde selamlama konuşması yaparak Demokrasi ve Milli Birlik Günü "Kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okundu. Öğrencilerin okuduğu şiirler duygu dolu anlar yaşatarak büyük beğeni topladı. Program gece boyunca devam etti. - TEKİRDAĞ