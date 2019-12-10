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Tekirdağ'da 16 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaya olarak yurda kaçak yollarla giren 16 kaçak göçmen yakalandı.

10.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:55Tekirdağ'da 16 kaçak göçmen yakalandı
'ın ilçesinde yaya olarak yurda kaçak yollarla giren 16 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Muratlı İnanlı Mahallesi'nde yaya olarak ilerleyen 11'i Afgan, 5'i Bangladeş uyruklu toplam 16 kaçak göçmen, Muratlı ilçe merkezine doğru ilerlemeye başladı. Onları gören sürücüler, durumu jandarma ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine Muratlı-İnanlı karayoluna giden jandarma güçleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 16 mülteciyi yakalayarak emniyete teslim etti. Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 16 mültecinin kimlik tespitleri yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen mültecilerin ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlanan mülteciler, Kayı'daki Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Mültecilerin buraya kadar nasıl geldikleri araştırılırken, başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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