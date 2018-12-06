Tekirdağ'da 17 Kilo Skunk Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine sürücüsünü durdurup, arama yaptığı otomobilde 17 kilo skunk ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul çevre yolu üzerinde, otomobilden hafif ticari araca çantaların aktarıldığını belirledi. Durumdan şüphelenen ekipler, çantaların aktarıldığı hafif ticari aracı takibe alarak, sürücüsünü TOKİ kavşağında durdurdu. Araçta yapılan aramada; 14 plastik torba içine preslenen 17 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, araçta bulunan 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. - Tekirdağ
İstanbul,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Emniyet Müdürlüğü,Tekirdağ
06 Aralık 2018 Perşembe 16:39