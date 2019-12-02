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Tekirdağ'da 1700 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

02.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:08Tekirdağ'da 1700 litre sahte içki ele geçirildi
'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1700 litre sahte içki ele geçirildi.
ekiplerince, Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki bir ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, ele geçirilen yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış sahte 350 litre rakı, 1350 litre şarap, 400 litre üzüm şırası, içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, ocak, 2 huni, 2 anason yağı ve 3 dereceye el konuldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi Orhan A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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