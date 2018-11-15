Tekirdağ'da 184 Polisle Ruhsatsız Silah Uygulaması

15 Kasım 2018 Perşembe 14:06



15 Kasım 2018 Perşembe 14:06

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması' kapsamında 54 ekip halinde 184 polisle denetim gerçekleştirildi.Tekirdağ ili genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, her türlü suçta kullanılabilecek ruhsatsız silah, av tüfeği ve benzeri aletlerin ele geçirilmesi amacıyla 'Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması' adı altında denetim gerçekleştirildi. Uygulamada görev alan 184 personelden oluşan 54 ekiple çeşitli arama ve kontroller yapıldı. Yapılan kontrol ve aramalar sonucunda 104 umuma açık iş yeri ve 26 av bayisi denetlendi. 5 iş yerine idari işlem uygulanırken, bin 461 şahsın GBT kontrolü sonucu aranan 2 şahıs yakalandı. 136 araç kontrol edildi, 18 araca toplam bin 304 TL cezai işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ