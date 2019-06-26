26.06.2019 15:13
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Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ 'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dambaslar Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 HA 9179 plakalı minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Bangladeş uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor
Kaynak: AA
Jandarma , Hayrabolu , Tekirdağ , Güncel

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