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Tekirdağ'da 2 bin 337 litre etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 bin 337 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

11.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:46Tekirdağ'da 2 bin 337 litre etil alkol ele geçirildi
'ın ilçesinde 2 bin 337 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki bir büfeye operasyon düzenledi.

Operasyonda büfe ve üst katında büfe işletmecisi Ö.G'nin evinde yapılan aramada 2 bin 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki, 1395 içki üretiminde kullanılan aroma verici, sahte içki satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin lira ve 900 avro ele geçirildi.

Ö.G, gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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