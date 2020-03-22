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Tekirdağ'da 2 buçuk ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı ile yapılan mücadelede bir çekicinin yakıt deposu içerisinde yaklaşık 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

22.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:56
Tekirdağ'da 2 buçuk ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı ile yapılan mücadelede bir çekicinin yakıt deposu içerisinde yaklaşık 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Çorlu KOM Grup Amirliğince Ergene ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bir çekicinin yakıt deposu içerisinde yaklaşık 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olaya ilişkin araca el konulurken, sürücüsü gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, Ergene, 3. Sayfa

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