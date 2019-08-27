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Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

27.08.2019 21:40 Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaza, D-110 karayolu üzeri Deveci Mahallesi sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Malkara istikametine seyreden Ahmet Gündüz yönetimindeki 59 LK 980 plakalı otomobil, sürücüsünün önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapması nedeniyle önce refüje ardından tabelaya çarptı. İki kişinin hafif yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ


Tekirdağ, Malkara, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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