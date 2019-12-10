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Tekirdağ'da 2 köpek balığı yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde denize açılan balıkçılar, pamuk cinsi 2 köpek balığı yakaladı.

10.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:04Tekirdağ'da 2 köpek balığı yakalandı

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde denize açılan balıkçılar, pamuk cinsi 2 köpek balığı yakaladı.

Şarköy ilçesi açıklarında sabah avlanmak Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına pamuk cinsi 2 tane köpek balığı takıldı. 'a getirilip, balık tezgahında sergilenen köpek balıkları vatandaşların büyük ilgisini çekti. Biri 2 metre 60 santim ve 150 kilo, diğeri 2 metre 40 santim ve 110 kilo olan balıkların temizlendikten sonra satışa sunulacağı belirtildi. Bazı vatandaşların köpek balıklarıyla fotoğraflar çektirdiği görüldü.



Marmara Denizi, Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Kaynak: DHA

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