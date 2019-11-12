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Tekirdağ'da 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi.

12.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:54Tekirdağ'da 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi
'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı araçlarda gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldığı iki kamyonet ve bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen araçlarda 2 milyon 910 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, E.G, M.S.Ş, O.Ç, M.İ, U.A. ve L.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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