Tekirdağ'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü uygulama noktasında durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan minibüs, yola barikat kurularak durduruldu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, 12 Pakistan
ve 9 Bangladeş
uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
Olayla ilgili K.B. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA