Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tekirdağ'da 24 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüste yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

01.08.2019 16:04 Tekirdağ'da 24 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüste yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı bilgisi üzerine Alaybey Mahallesi mevkisinde önlem alan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, İpsala istikametine seyreden bir minibüsü durdurdu.

Araç sürücüsü M.S. ile Pakistan uyruklu 24 kaçak göçmen gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 24 kaçak sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör M.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Alaybey, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:24   Abisi tarafından öldürülen Yunus Emre'ye son görev
18:23   Önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca park halindeki iki otomobile çarptı
18:19   İnegöl'de yanık ünitesi hizmete girdi
18:18   Gürcistan'da piyasaya sahte para süren Türk vatandaşı gözaltına alındı
18:02   Keşan'da, 21 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
17:59   Hakkari'de uzun namlulu silah ve EYP ele geçirildi
17:59   Ormanlık alanda 865 adet kök Hint keneviri ele geçirdi