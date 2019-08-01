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Tekirdağ'da 24 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 24 kaçak göçmen yakalandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüste yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

01.08.2019 21:41
Tekirdağ'da 24 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 24 kaçak göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüste yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı bilgisi üzerine Alaybey Mahallesi mevkisinde önlem alan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, İpsala istikametine seyreden bir minibüsü durdurdu.
Araç sürücüsü M.S. ile Pakistan uyruklu 24 kaçak göçmen gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 24 kaçak sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör M.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine konuldu.

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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