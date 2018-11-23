Tekirdağ
'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında halı saha maçı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile Yeşilay
Tekirdağ Şubesi arasında Anadolu Lise'si halı sahasında dostluk maçı oynandı.
Kurum müdürleri ve Yeşilay gönüllülerinden oluşan iki takım, "Bağımlılıkla Mücadelede İyi ki Varsın Öğretmenim" afişi ile sahaya çıktı.
Yaklaşık bir saat süren karşılaşma berabere bitti.
Maç sonunda Yeşilay Tekirdağ Şubesi tarafından Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a ve takımdaki öğretmenlere çiçek takdim edildi.