23 Kasım 2018, 11:56
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Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları

Tekirdağ

Tekirdağ'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında halı saha maçı yapıldı.

Tekirdağ'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında halı saha maçı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Tekirdağ Şubesi arasında Anadolu Lise'si halı sahasında dostluk maçı oynandı.

Kurum müdürleri ve Yeşilay gönüllülerinden oluşan iki takım, "Bağımlılıkla Mücadelede İyi ki Varsın Öğretmenim" afişi ile sahaya çıktı.

Yaklaşık bir saat süren karşılaşma berabere bitti.

Maç sonunda Yeşilay Tekirdağ Şubesi tarafından Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a ve takımdaki öğretmenlere çiçek takdim edildi.
23 Kasım 2018 Cuma 11:56