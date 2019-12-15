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Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 düzensiz göçmen yakalandı.

15.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:24Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Alaybey mevkinde, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmen ile bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, yapılan kontrolün ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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