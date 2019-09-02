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Tekirdağ'da 26 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kaçak göçmen yakalandı.

02.09.2019 17:36 Tekirdağ'da 26 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kaçak göçmen yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı mahallesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüs kontrol edildiğinde minibüs içerisinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 15 erkek, 6 kadın ve 5 çocuk olmak üzere toplamda 26 yabancı uyruklu şahıs olduğu belirlendi. Araç sürücüsü K.E. isimli şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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