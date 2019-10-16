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Tekirdağ'da 26 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontrolde 26 yabancı uyruklu şahıs ile zanlıların bulunduğu aracın sürücüsü yakalandı.

16.10.2019 17:17Tekirdağ'da 26 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontrolde 26 yabancı uyruklu şahıs ile zanlıların bulunduğu aracın sürücüsü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yol kontrolü gerçekleştiren Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. B.A. adlı şahıs idaresindeki araçta yapılan incelemede Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 26 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu zanlıları gözaltına alan polis ekipleri, B.A. adlı araç sürücüsünü de gözaltına alarak adli mercilere sevk etti.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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