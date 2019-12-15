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Tekirdağ'da 26 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 26 kaçak göçmen yakalandı.

15.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:58Tekirdağ'da 26 kaçak göçmen yakalandı
'ın ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 26 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesi Arzulu Mahallesi'nde jandarma ekipleri yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 26 kaçak göçmeni kıskıvrak yakaladı. Yaya olarak dolaşırken yakalanan göçmenler, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Karakoluna götürüldü. 17'si Pakistan ve 9'u Bangladeş uyruklu göçmenlerin yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları tespit edildi. Mülteciler, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık raporu alınarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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