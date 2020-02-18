Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da 27 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

Tekirdağ'da 27 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde göçmen kaçakçılarına operasyon yapıldı.

18.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:32Tekirdağ'da 27 kaçak göçmen yakalandı
'ın ilçesinde göçmen kaçakçılarına operasyon yapıldı. Operasyonda 1 şüpheliyle birlikte 27 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aşağısevindikli Mahallesi'nde seyir halindeki Ö.Ö. idaresindeki 34 VS 9883 plakalı araç, jandarma devriye ekibi tarafından durdurulmak istendi. güçlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç takibe alındı. İleride park ettiği görülen araca yaklaşıldığında sürücü kısmından inen ve koşarak kaçmaya başlayan şüpheli Ö.Ö., yaşanan kovalamacanın ardından köy içerisinde yakayı ele verdi. Ö.Ö. isimli organizatör ve araç içerisinde yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu tespit edilen 26 Pakistan uyruklu ve 1 Hindistan uyruklu yabancı şahıs gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 18:36:40