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Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

25.10.2019 20:04Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Izgar Mahallesi yol ayrımında, 27 R 2293 plakalı minibüs ve iki otomobili durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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