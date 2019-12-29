Haberler » Güncel » Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

29.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:22 Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 29 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Hayrabolu- yolunda yol kenarında insan kalabalığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmenin insan taciri veya tacirleri tarafından yol kenarına bırakıldığını belirledi.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Hayrabolu, Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:12   İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı - Haber
15:12   Evine hırsız giren kadın Ayakkabısıyla girmemiş, temiz hırsızmış - Haber
15:12   Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı - Haber
15:11   Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu - Haber
15:11   Üniversite öğrencileri dolmuş durağını "Oğuz Atay" ile süsledi - KASTAMONU - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
13:13   İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli beyaza büründü - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
29.12.2019 15:14:36