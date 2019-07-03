03.07.2019 12:40
Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da 3 araçta 64 kaçak yakalandı

Tekirdağ

TEKİRDAĞ'da konvoy halinde ilerleyen ve polis tarafından durdurulan 3 araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 64 kaçak göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'da konvoy halinde ilerleyen ve polis tarafından durdurulan 3 araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 64 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göç ile Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul'dan, Tekirdağ yönüne giden 3 hafif ticari araç ile 1 minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan hafif ticari araçlardan 1'i TOKİ Konutları mevkiinde önü kesilerek durdurulurken, diğeri ise aydınlatma direğine çarparak durdu. Araç sürücüleri karanlıktan faydalanarak kaçtı. Minibüs ise takip sonucu Köseilyas köyü yakınlarında durduruldu. Araç sürücüsü yakalanarak, gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 64 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


- Tekirdağ
Kaynak: DHA
Yunanistan, Tekirdağ, Polis, Araç, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:36   Darıca'da işsizliği azaltacak proje
13:35   KEMAL SUNAL, VEFATININ 19. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI (1)
13:34   Marmaris'te halk plajındaki iskeleye tepki
13:34   FETÖ'nün sözde "Bornova il imamı"nın yargılandığı dava
13:32   Sigara yasağı meclisten geçti! Restoran ve kafeteryalarda...
13:32   Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ilk 3 ayını değerlendirdi
13:32   İsrail hapishanelerinde 11 Filistinli açlık grevinde