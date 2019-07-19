Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da 3 günde 150 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi TEM otoyolunda son 3 günde yapılan uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 150 kaçak göçmen yakalandı .

19.07.2019 14:16 Tekirdağ
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi TEM otoyolunda son 3 günde yapılan uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 150 kaçak göçmen yakalandı .Uygulamada 8 organizatör ile 7 ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda, TEM otoyolunda kurulan uygulama noktasında Edirne yönüne giden tüm ticari taksiler ve şüpheli görülen minibüslerde arama yaptı. Denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 150 kaçak göçmeni yakaladı. Araçlarda yapılan aramalarda ise 8 şişme bot ve can yelekleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 organizatör ile 7 ticari araç sürücüsü de gözaltına alındı.
Yakalanan kaçak göçmenlerin kişi başına 2 bin dolar ödedikleri ifade edildi.


Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Ergene, Araç, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:29   Engelliler ata binerek stres attı
16:29   Rahatsızlanınca 112'yi aradı, gelen ekip ölü buldu
16:28   Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor
16:28   Zonguldak'ta DEAŞ davası
16:28   Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı
16:27   ?Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (2)
16:27   Irak sınırına askeri sevkiyat