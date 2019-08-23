Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da 3 gündür aranan kişinin cesedi gölde bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi gölde bulundu.

23.08.2019 22:24 Tekirdağ'da 3 gündür aranan kişinin cesedi gölde bulundu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi gölde bulundu.
Müsellim Mahallesi'ndeki baraj gölünde ceset olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerince kıyıya çıkarılan ceset, otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Hastanede yapılan incelemede cesedin, 55 yaşındaki Vedat Yılmaz'a ait olduğu anlaşıldı.
Ailesi tarafından 3 gün önce kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenilen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:24   Erdoğan: biz de onları kapının önüne koyarız
23:22   Doğum gününden bir gün sonra trafik kazasında öldü
23:22   SPOR Sancaktepe Futbol Kulübü'nde hedef TFF 1'inci lig
23:21   "Ata Yurdundan Ana Yurda Kırgızlar Van'da Buluşuyor" projesi
23:20   akaryakıt tankerinde kaza sonrası patlama: 2 ölü.. o anlar kamerada
23:20   Güven Yalçın: "Milli araya iyi girmek istiyoruz"
23:17   SPOR Beşiktaş - Göztepe maçından fotoğraflar