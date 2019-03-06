Tekirdağ'da 3 Kaçak Yakalandı

Kaynak: İHA

Yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen Cezayirli 3 kaçak, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerine yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekibi, A.Y. yönetimindeki 34 TGG 05 plakalı ticari taksiyi durdurdu. Cezayir uyruklu 3 şahsın olduğu araçta yapılan aramada, şişme bot ele geçirildi.Ekipler, araç sürücüsü organizatör A.Y. ile Cezayirli 3 kaçağı gözaltına aldı. Araç sürücüsü A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cezayir uyruklu 3 şahıs ise işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. - TEKİRDAĞ