Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tekirdağ'da 3 kadın FETÖ'den gözaltına alındı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 kadın gözaltına alındı.

20.08.2019 16:59 Tekirdağ'da 3 kadın FETÖ'den gözaltına alındı
Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 kadın gözaltına alındı.

Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyaları çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen Y.B.Ü., G.K. ve N.K.G. isimli şahıslar yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanması akabinde adli makamlara sevk edilecek. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:59   Tekirdağ'da 3 kadın FETÖ'den gözaltına alındı
16:55   Mardin'de izinsiz gösteriye müdahale
16:54   Antalya'da uyuşturucu madde ele geçirildi
16:40   İzmir'deki büyük orman yangınına teknolojik müdahale
16:39   Endonezya'da cezaevinde isyan: 258 mahkum kaçtı
16:37   Samsun'da otomobil hırsızlığına 2 gözaltı
16:35   Brezilya'daki rehine krizi kanlı bitti