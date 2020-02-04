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Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildiTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

04.02.2020 19:29 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:30
'da 3 ton sahte içki ele geçirildi
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube ve Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde Ahmet Ç.'nin evinde sahte içki imalatı yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri içkilerin piyasa sürülmesinden önce eve baskın yaptı. Yapılan aramalarda, bidonların içinde 3 ton sahte içki ile 450 litre şarap ele geçirdi.
Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

Jandarma, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Kaynak: DHA


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