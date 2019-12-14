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Tekirdağ'da "3. Uluslararası Lezzet Şenliği" düzenlendi

Tekirdağ'da düzenlenen "3. Uluslararası Lezzet Şenliği"nde Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Letonya yemekleri, katılımcıların beğenisine sunuldu.

14.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:50Tekirdağ'da
'da düzenlenen "3. Uluslararası Lezzet Şenliği"nde , Yunanistan, Bulgaristan ve yemekleri, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Şenlik, Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde, Tekirdağ Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nın desteğiyle gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Ziyafet Salonu'nda yaplan etkinlikte, Türk, Yunan, Bulgar ve Letonya yemekleri hazırlandı.
Protokol konuşmalarının ardından dört ülkenin aşçılarının yaptığı yemekler, katılımcılara ikram edildi.
Etkinliğe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye başkan yardımcıları, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Türkiye, Letonya, Güncel

Kaynak: AA

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