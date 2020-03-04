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Tekirdağ'da 30 öğrenci hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinlikte yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

04.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:33Tekirdağ'da 30 öğrenci hastanelik oldu
'ın ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinlikte yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy ilçesine bağlı Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yiyeceklerden yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamaya başladı. Bunun üzerine öğretmenleri hemen sağlık ekiplerine verdi. 30 öğrenci ambulanslar ve özel araçlarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Necip Fazıl Kısakürek, Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 17:47:17