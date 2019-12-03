Haberler » Güncel » Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

03.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:26Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine iki aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araçların sürücüleri A.T. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:43 Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi - Haber
17:42 Ukrayna'yı şoke eden cinayet: Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haber
17:42 Kahramanmaraş siyam ikizleri allah bu bedeni bize bahşetmiş - Haber
17:42 Spor btcturk yeni malatyaspor - keçiörengücü maçının ardından - Haber
17:38 Milli sporcular Beylikdüzü'nde farkındalık oluşturdu - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Haberler
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.12.2019 17:48:09