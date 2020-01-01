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Tekirdağ'da 355 ton sahte şarap ele geçti, fabrika mühürlendi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, sahte içki üretildiği belirlenen şarap fabrikasına yapılan operasyonda, 355 ton sahte şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin kapüşon ele geçirildi.

01.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:26 Tekirdağ'da 355 ton sahte şarap ele geçti, fabrika mühürlendi

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde, sahte içki üretildiği belirlenen şarap fabrikasına yapılan operasyonda, 355 ton sahte şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin kapüşon ele geçirildi. Tesis kapatılırken, sahibi hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Mürefte Mahallesi'nde bir şarap fabrikasında mükerrer sahte bandrol kullanıldığı ve kaçak üretilen şarapların bandrolsüz satışı yapıldığını belirledi. Jandarmanın fabrikada yaptığı aramada, toplam 355 ton şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin 300 kapüşon ele geçirildi.

Şarköy Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile sahibi hakkında işlem başlatılan fabrika, mühürlenerek üretimden men edildi.



Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Kaynak: DHA

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