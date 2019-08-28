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Tekirdağ'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

28.08.2019 12:04 Tekirdağ'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki yol kontrolünde 34 TS 8389 plakalı minibüsü durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 36 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bu kişilerin yurt dışına kaçışını organize ettiği iddia edilen sürücü H.T. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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