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Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.

28.08.2019 09:39 Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde şok uygulama yapan ilçe jandarma ekibi bir otobüsü durdurdu. Yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya planladığı belirlenen 32 Pakistan uyruklu göçmen ve 1 organizatör gözaltına alındı.

Olayın ardından 32 göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer operasyonda ise, Haliç Mahallesi ile Yaylagöne Mahallesi mevkiinde bir minibüsü durduran jandarma ekipleri, kaçak göçmen olduğu tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Alaybey, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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