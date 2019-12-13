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Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 36 kaçak göçmen yakalandı.

13.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:07Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ (İHA) – 'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 36 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı ve oto hırsızlığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda çalıntı ihbarı üzerine durdurulan aracın içerisinde ülkemize yasa dışı yollarla geldiği tespit edilen Afganistan ve İran uyruklu 36 şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde yabancı uyruklu şahısların içinde bulunduğu aracın çalıntı olduğu belirlendi. Şüpheli A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak adli mercilere sevk edildi. 36 Kaçak göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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