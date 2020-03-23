Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tekirdağ'da 364 polisle denetim - Haberler

Tekirdağ'da 364 polisle denetim

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 364 polisle dev denetim gerçekleştirildi.

23.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:06
Tekirdağ'da 364 polisle denetim
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 364 polisle dev denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 809 kişi sorgulanırken, kontrol edilen 197 araçtan 2'isine 13 bin 954 TL idari para cezası uygulandı.

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Tekirdağ genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-2)" gerçekleştirildi.

Uygulamada 72 ekip ve 364 personelin katılımıyla planlı bir şekilde arama, kontrol ve denetimler yapıldı. Denetimlerde 809 şahsın GBT kontrolü yapılarak, çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalandı. Denetimler kapsamında araçlarda kontrol edildi. Kontrol edilen 197 araçtan 20'sine 13 bin 954 TL idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. Yine bu uygulamalar çerçevesinde toplam 49 işyeri denetlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Çocuk Akademisi uzaktan eğitime başladı - Haberler Oltu Belediyesi dezenfekte su ile caddeleri yıkıyor - Haberler Misbehaviour Filmi - Haberler Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi - Haberler Evde düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haberler HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı - Haberler Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading