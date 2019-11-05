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Tekirdağ'da 40 kişinin zehirlendiği ıspanak numuneleri İstanbul'a gönderildi

Tekirdağ'da 40 kişinin zehirlendiği ıspanak numuneleri İstanbul'a gönderildi.

05.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:05Tekirdağ'da 40 kişinin zehirlendiği ıspanak numuneleri İstanbul'a gönderildi
Tekirdağ'da 40 kişinin zehirlendiği ıspanak numuneleri İstanbul'a gönderildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren 50 çalışanı olan bir işletmede 02.11.2019 tarihinde işletmenin yemekhanesinde yedikleri yemeklerden dolayı rahatsızlanan 27 çalışan gıda zehirlenmesi teşhisi ile Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmışlardır. Ayakta tedavi edilen hastalar hemen taburcu edilmiştir. Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından 02.11.2019 tarih ve 16.30 saatinde olay mahalline intikal edilmiş olup şikayete konu işletmede 04.11.2019 tarihinde izlenebilirlik denetimi yapılmış olup, ıspanakların Çerkezköy'de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir. İlgili işletmede yapılan denetimde alınan ıspanak numuneleri analizleri yapılmak üzere İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ayrıca benzer şikayetleri olan Çerkezköy ilçemizde 3 kişi, Çorlu'da 1 kişi, Saray'da 5 kişi, Süleymanpaşa'da 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etmiştir" denildi.

39'U taburcu edildi

Açıklamanın devamında, "Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 40 hastamızdan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemeleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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