Tekirdağ'da 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde karı-koca yaralandı

Tekirdağ'da 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde karı-koca yaralandıTEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

15.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:06
Tekirdağ'da 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde karı-koca yaralandı
TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Kamuran K. (65) ile yanındaki eşi Necla K.(63), yaralandı. Yaralılar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından halatlar yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Yeniköy Ayvasıl mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Uçmekdere yönüne giden Kamuran K.?nin yamaç paraşütü yapılan Ayvasıl mevkisindeki keskin virajda kontrolünü yitirdiği otomobil, 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kamuran K., köylülerin yardımıyla uçurumdaki arabasından çıkarılarak kurtarılırken, eşi Necla K., için AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler halatlar yardımı ile otomobilin yanına inerek kazazede kadını sedye ve halatlarla yukarı çıkardı.
Durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Tekirdağ’da 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde karı-koca yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, İtfaiye, AFAD, Güncel, Haber

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