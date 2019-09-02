Tekirdağ
'da 400 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara
ilçesinde bir vatandaş, 400 kilogram altın iddiası üzerine evinin yanı başında resmi kazı yaptırdı. Edinilen bilgiye göre, Gönence Mahallesi'nde ikamet eden Nevriye Köroğlu
, 400 kilo altın iddiası üzerine evinin yanı başındaki arazide resmi izin alarak, kazı yaptırdı.Jandarmanın gözetiminde iş makinası tarafından evin yanındaki arazide yaklaşık 5 metrede kazı çalışmaları devam ediyor.Altın çıkarsa çok sevinirizKazı esnasında konuşan Gönence Muhtarı Bayram Ali Ayten, "Mahallemiz halkından Nevriye Köroğlu, evinin yanı başında resmi kazı yaptırıyor. İddialara göre, burada 300 - 400 kilo altın varmış. Altın çıkarsa inşallah köyümüz adına seviniriz" diye konuştu.