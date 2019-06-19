19.06.2019 08:43
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Tekirdağ'da 42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 42 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 42 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki General Sait Baytugan 95. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tugay komutanlığında görevli askerlerden 42'si, yemekten sonra rahatsızlanınca Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Askerlerden 36'sının bedelli, 6'sının uzun dönem asker olduğu kaydedildi. Yemek ve sudan örnek alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Hayrabolu, Tekirdağ, 3. Sayfa

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