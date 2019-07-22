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Tekirdağ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi

TEKİRDAĞ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

22.07.2019 09:26 Tekirdağ
TEKİRDAĞ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciden döner yiyen 45 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Başta Tekirdağ Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere başvuranlar, bir süre müşahede altında tutulup, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Hükümet, Güncel

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