21.06.2019 16:03
Haberler » Güncel » Haber

Tekirdağ'da 5 ere 'terör örgütü propagandası' gözaltısı

Tekirdağ

TEKİRDAĞ'da vatani görevi yapan 5 er, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da vatani görevi yapan 5 er, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 8'inci Mekanize Topçu Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 5 erin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı , erler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkardı. ŞüpheliLER, bulundukları birliklerinde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.


- Tekirdağ
Kaynak: DHA
Tekirdağ , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:51 Gürsu'dan Göbeklitepe'ye kültür köprüsü
17:50 Balıkesir'de 40 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
17:50 AĞRI 4 YAŞINDAKİ LEYLA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İDDİANAME TAMAMLANDI
17:48 Kastamonu'da Mursi için gıyabı cenaze namazı
17:47 İnönü Sultan Alâeddin Camii cemaatinden şükür duası
17:47 Anadolu'daki Türk kültürünün Orta Asya'ya uzayan kökleri ele alındı
17:47 Otomobil takla attı: 1,5 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı