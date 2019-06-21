Tekirdağ'da 5 ere 'terör örgütü propagandası' gözaltısı

TEKİRDAĞ'da vatani görevi yapan 5 er, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK
propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 8'inci Mekanize Topçu Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 5 erin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
, erler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkardı. ŞüpheliLER, bulundukları birliklerinde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
- Tekirdağ