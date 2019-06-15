Tekirdağ
'da 5 milyon makaron ile 140 bin bantrol ele geçti
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy
ilçesinde bir işyerinde 500 karton içerisinde mükerrer bondrol yapıştırılmış 5 milyon makaron ile tekrar piyasaya sürülmek istenen kullanılmış 140 bin mükerrer TAPDK
bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık vergi kaybı önlendi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir işletmede makaronlara mükerrer bandrol yapıştırılıp piyasa sürüldüğü ve piyasadan da mükerrer bandrol toplatıldığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 3 ay süren istihbarı ve takip sonucu ekipler gece yarısı iş yerine operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 500 karton içerisinde hazırlanıp kuruların üzerine mükerrer bondrol yapıştırılmış 5 milyon makaron ile tekrar piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 140 bin mükerrer TAPDK bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen makaron ile bandrollere el konulurken, işyerinde bulunan Z.Y., E.K. ile N.E. gözaltına alındı.
Yetkililer, KDV ve ÖTV yönünden milyon 500 bin lira vergi kaybının önlendiğini söyledi.