Tekirdağ'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 55 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki yol denetimlerinde 4 aracı durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettiği ileri sürülen 4'ü araç sürücüsü 10 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.