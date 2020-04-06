Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirdağ'da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

06.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:03
Tekirdağ'da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polisin takibe aldığı İstanbul istikametinden Malkara istikametine seyreden şüpheli bir araç, Malkara ilçe Jandarma ekipleri tarafından Haliç Mahallesi yol kontrol bölgesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada kaçak olarak yeşil reçeteyle piyasaya sürülmek istenen 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.Y. ve A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Jandarma, Malkara, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tekirdağ'da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:24: Sıcak hava koronavirüsü engelliyor mu? - Haberler 17:24: Kadın kuaförü görünümlü kumarhaneye polis böyle girdi - Haberler 17:24: Edremit Belediyesi dezenfeksiyon kabinleri kurdu - Haberler 17:22: Karesi dost elini uzatıyor... Mama noktaları sıklaştırıldı - Haberler 17:20: Şiddetli rüzgar çatıyı böyle yerinden söktü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi 15:54: İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu - Haberler 15:50: Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? - Haberler 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler