Tekirdağ'da 57 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

TEKİRDAĞ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan iki araçta yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 57 kaçak yakalandı, 2 sürücü ve organizatör ise gözaltına alındı.
Tekirdağ- Çanakkale
D-110 yolu üzerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, durumundan şüphelenilen 34 ACE 713 ve 52 AC 155 plakalı iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda Pakistan
, Bangladeş
ve Afganistan
uyruklu 57 kaçak yakalandı, sürücü ve organizatörlük şüphelileri A.U. ve S.İ.G. gözaltına alındı. Araçlarda ayrıca 4 lastik bot, kürekler ve pompa ele geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin arından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Tekirdağ
Polis, Çanakkale, Jandarma, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: DHA