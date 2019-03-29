Tekirdağ
'da 57 kaçak göçmen yakalandı-Operasyonda 2 organizatör tutuklandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Hayrabolu
, Malkara Süleymanpaşa
İlçe Jandarma
Komutanlığı ve KOM Şube müdürlüğü unsurları tarafından Tekirdağ Çanakkale
D-110 karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında 34 ACE 713, 52 AC 155 plakalı araçlarda yapılan kontrolde 28 Pakistan
ve 15 Bangladeş
, 14 Afganistan
uyruklu toplam 57 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü ve organizatörler A.U. ve S.İ.G yakalanarak gözaltına alındı.Araçlar içerisinde bulunan 4 adet şişme gri renkli bot, 4 takım bot küreği ve 2 adet pompaya el konuldu. Organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu . Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Malkara, Hayrabolu, Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa
Kaynak: İHA