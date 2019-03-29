29 Mart 2019, 17:24
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Tekirdağ'da 57 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 57 kaçak göçmen yakalandı -Operasyonda 2 organizatör tutuklandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Tekirdağ'da 57 kaçak göçmen yakalandı
-Operasyonda 2 organizatör tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
Hayrabolu, Malkara Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube müdürlüğü unsurları tarafından Tekirdağ Çanakkale D-110 karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında 34 ACE 713, 52 AC 155 plakalı araçlarda yapılan kontrolde 28 Pakistan ve 15 Bangladeş, 14 Afganistan uyruklu toplam 57 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü ve organizatörler A.U. ve S.İ.G yakalanarak gözaltına alındı.
Araçlar içerisinde bulunan 4 adet şişme gri renkli bot, 4 takım bot küreği ve 2 adet pompaya el konuldu. Organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu . Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Malkara, Hayrabolu, Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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