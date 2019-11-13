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Tekirdağ'da 69 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 69 düzensiz göçmen yakalandı.

13.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:10Tekirdağ'da 69 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 69 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Ballıhoca Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan, Afganistan, Nepal, Bangladeş ve Hindistan uyruklu 69 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Kaynak: AA

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