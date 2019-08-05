Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

05.08.2019 15:54 Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulaması noktasında kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 2 Suriye, 2 Filistin, 3 Fas uyruklu 7 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Araç sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:57   Akademik Birlik Platformundan AYM'nin kararına tepki
17:57   Bodrum'da 4 saatte 2 ton çöp toplandı
17:57   Rusya'da askeri depoda patlamanın ardından tahliye sürüyor
17:55   Günün Özeti
17:55   ANTALYA Cinayet sanığı hip hop şarkıcısına tahliye çıkmadı-ARŞİV
17:54   Kız kardeşler, hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı
17:54   Adana'daki FETÖ/PDY davası