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Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

27.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:02Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde bir otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine, R.A'nın kullandığı 34 JG 1635 plakalı otomobili İnanlı Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 6 Pakistan ve 1 Hindistan uyruklu bulundu.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücü R.A, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ, Jandarma, Muratlı, Güncel

Kaynak: AA

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